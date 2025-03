Ministro dinamarquês celebra mundaça de planos em visita de delegação americana à Groenlândia

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, manifestou o desejo de tomar o controle da Groenlândia, uma enorme ilha coberta em 80% por gelo, devido a seus recursos minerais e sua localização estratégica no Ártico.

A delegação, que incluirá o vice-presidente americano JD Vance e sua esposa Usha, chegará na sexta-feira à Groenlândia, no momento em que o território autônomo aguarda a formação de uma coalizão de governo após as eleições de 11 de março.

O gabinete de Vance anunciou que o vice-presidente e sua esposa visitarão a Base Espacial Pituffik, uma instalação do departamento do Exército dos Estados Unidos dedicado ao espaço, onde serão informados sobre "questões relacionadas à segurança do Ártico" e se reunirão com as tropas.

Usha Vance havia planejado assistir uma corrida de cães de trenó na Groenlândia, mas a possibilidade foi descartada.

