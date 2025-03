'Não estamos em crise', garante à AFP o chefe do principal grupo de climatologistas

R: "Normalmente não comentamos sobre quem participou de uma reunião específica até que os relatórios sejam publicados.

Mas, como você sabe, foi amplamente divulgado que os Estados Unidos não se registraram nem participaram da reunião em Hangzhou, e de fato esse é o caso.

Em cada reunião, temos 60 ou 70 países ou membros do IPCC que não comparecem à reunião, não se inscrevem. Os Estados Unidos foram um deles. Mas fizemos o nosso trabalho. Concordamos com as diretrizes dos relatórios".

P: Os relatórios do IPCC levam de 5 a 7 anos, o que alguns dizem ser muito tempo. O IPCC ainda é relevante?

A: "É manifestamente relevante. O relatório de 1,5°C no último ciclo teve um impacto absolutamente enorme, a nível mundial, em termos de negociações. E se você for a cada Conferência das Partes, verá cada delegação dizendo que temos que nos basear na ciência e referindo-se aos relatórios do IPCC.

Portanto, está claro que o IPCC continua relevante. O que não somos é uma organização de notícias 24 horas por dia, 7 dias por semana, devido a esses ciclos de cinco a sete anos. Temos um processo de revisão muito elaborado. Leva tempo para realizá-las.