Prisão de vice-presidente deixa Sudão do Sul à beira de uma guerra, diz ONU

O primeiro vice-presidente do Sudão do Sul, Riek Machar, rival do presidente Salva Kiir, foi detido nesta quarta-feira (26), em uma ação que, segundo a ONU, deixa o país africano à beira de um conflito.

Um comboio formado por 20 veículos fortemente armados entrou na residência de Machar na capital Juba para detê-lo, segundo um comunicado emitido por um membro de seu partido, em uma escalada dramática do conflito que eclodiu nas últimas semanas no país mais jovem do mundo.

O acordo de divisão do poder entre os rivais Kiir e Machar foi desfeito gradualmente, com a ameaça de um retorno à guerra civil que deixou cerca de 400 mil mortos entre 2013 e 2018.