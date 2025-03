Relatório de inteligência afirma que China representa maior ameaça militar aos EUA

A China é a principal ameaça aos interesses globais dos Estados Unidos, segundo um relatório de inteligência americano divulgado na terça-feira, que faz um alerta sobre os avanços nas capacidades militares e cibernéticas de Pequim.

"A China representa a ameaça militar mais abrangente e robusta à segurança nacional dos Estados Unidos", afirma A Avaliação Anual de Ameaças elaborada pelas agências de inteligência americanas.

O país asiático, no entanto, é mais "prudente" do que Rússia, Irã e Coreia do Norte para não parecer "muito agressivo e disruptivo".