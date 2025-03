STF declara ex-presidente Jair Bolsonaro réu por tentativa de golpe de Estado

O Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu, nesta quarta-feira(26), julgar o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) por tentativa de golpe de Estado, o que o expõe a uma pena de prisão e mina suas esperanças de retornar à Presidência.

Os ministros decidiram, por cinco votos a zero, iniciar o processo, no qual a Procuradoria-Geral da República acusa Bolsonaro de supostamente liderar uma organização criminosa que buscava impedir a posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, para quem perdeu a eleição em 2022.

rsr-app/ll/mar/mvv/jc/aa