Suprema Corte dos EUA ratifica a regulamentação de 'armas fantasmas' da era Biden

A Suprema Corte confirmou os regulamentos do ATF em uma decisão de 7 votos a favor e 2 contra. O que significa que quatro juízes conservadores (incluindo todos os três nomeados pelo presidente republicano Donald Trump em seu primeiro mandato) ficaram do lado dos três liberais.

Clarence Thomas e Samuel Alito, os dois juízes mais conservadores, discordaram.

O juiz Neil Gorsuch afirmou que as armas fantasmas se enquadram na definição do que constitui uma arma de fogo segundo a Lei de Controle de Armas de 1968, aprovada pelo Congresso após os assassinatos do líder dos direitos civis Martin Luther King Jr. e do senador Robert F. Kennedy.

"O kit vem com todos os componentes necessários, e sua função pretendida como instrumento de combate é óbvia", disse Gorsuch.

- "Fáceis de montar" -

Luigi Mangione, o homem de 26 anos de Maryland acusado de assassinar o CEO da UnitedHealthcare em Nova York em dezembro, estava supostamente na posse de uma arma fantasma quando foi preso.