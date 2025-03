Tribunal nega pedido de Trump e mantém proibição de deportação de migrantes sob lei de 1798

Um tribunal de apelações rejeitou, nesta quarta-feira (26), uma tentativa do governo do presidente Donald Trump de suspender uma ordem judicial que proíbe a deportação de migrantes em situação irregular com base em uma lei do século XVIII, até agora usada apenas em tempos de guerra.

Um painel de três juízes votou a favor, por dois votos contra um, de manter temporariamente a proibição de expulsar migrantes sob a Lei de Inimigos Estrangeiros de 1798, invocada pelo governo para enviar dois aviões com venezuelanos a uma megaprisão em El Salvador em 15 de março.

cl-erl/des/mr/am