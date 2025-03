Trump anunciará tarifas à indústria automobilística nesta 4ª feira

"Anunciaremos isso rapidamente nos próximos dias, provavelmente, e depois o dia 2 de abril será a data das tarifas recíprocas", disse Trump na segunda-feira.

Essas tarifas têm o objetivo de igualar, dólar por dólar, os impostos aplicados a bens americanos no exterior.

No início de março, Trump suspendeu por um mês as tarifas sobre automóveis do México e do Canadá, seus dois parceiros no Tratado de Livre Comércio da América do Norte (T-MEC).

O anúncio das tarifas para o setor automobilístico provocou uma queda imediata nas ações dos fabricantes: por volta das 14h30, a Ford caiu 1,55%, a General Motors 1,65%, a Tesla 6,63% e a Stellantis 2,01%.

As montadoras já vinham sendo afetadas pelas tarifas sobre alumínio e aço, em vigor desde meados de março, que adicionam um imposto de 25% sobre a entrada desses dois metais no território americano.

Os Estados Unidos importam aproximadamente metade do aço e do alumínio usado em indústrias tão diversas como a automobilística, a aeronáutica, a petroquímica e até em produtos básicos de consumo, como as embalagens de alimentos enlatados.