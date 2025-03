Ucrânia e Rússia trocam acusações sobre tentativas de prejudicar acordo de trégua limitada

"Acho que a Rússia quer acabar (com a guerra), mas pode estar enrolando", reconheceu Donald Trump em uma entrevista na terça-feira.

- Cúpula em Paris na quinta-feira -

Em relação ao Mar Negro, o Kremlin indicou que está em contato com Washington para implementar o acordo de terça-feira sobre o fim das hostilidades e a reativação de uma iniciativa que permita a navegação comercial, que a Rússia abandonou em 2023.

A Rússia exige, entre outras coisas, o levantamento das sanções bancárias ocidentais, que bloqueiam as exportações russas de grãos e fertilizantes por mar.

A Rússia, importante exportadora de trigo e fertilizantes, retirou-se unilateralmente do acordo em julho de 2023, acusando as potências ocidentais de não honrarem seus compromissos de aliviar as sanções às exportações russas.

Desde então, a Ucrânia estabeleceu um corredor marítimo que permite o comércio, mas seus portos e navios atracados sofrem ataques regularmente.