Argélia condena escritor Boualem Sansal a cinco anos de prisão

No julgamento de 20 de março, o promotor havia solicitado 10 anos de prisão para o romancista, que tem 80 anos, segundo a editora francesa Gallimard.

"A idade e seu estado de saúde tornam cada dia de detenção algo ainda mais desumano. Peço ao presidente argelino: a Justiça falhou, que ao menos a humanidade prevaleça", pediu o advogado do escritor, François Zimeray, na rede social X.

A detenção de Sansal em novembro em Argel agravou ainda mais as tensões do país do norte da África com a França, desencadeadas depois que Paris mudou sua posição oficial sobre o Saara Ocidental, cujo futuro, na sua opinião, passa pela "soberania marroquina".

