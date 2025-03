Casa Branca zomba de migrante dominicana detida

A Casa Branca zombou nesta quinta-feira (27) de uma migrante dominicana que "chorou" ao ser detida, por meio de um meme semelhante aos criados com inteligência artificial que inundam as redes sociais, recriando o estilo do Studio Ghibli.

Na caricatura, publicada na rede social X, vê-se uma mulher algemada chorando copiosamente, vestindo calça de moletom cinza, suéter preto justo e uma rede na cabeça como um acessório. Ao lado dela, um agente com uniforme verde-caqui a observa com uma expressão séria. Ao fundo, uma bandeira dos Estados Unidos.

O meme é acompanhado por um texto da Casa Branca datado de 18 de março, com o título "traficante de fentanil detida". "Virginia Basora-González, uma criminosa estrangeira previamente deportada e condenada por tráfico de fentanil, foi presa" por membros do Serviço de Imigração e Controle de Alfândegas (ICE) na Filadélfia (norte) "após entrar novamente ilegalmente nos EUA", acrescenta a publicação.