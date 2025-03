Coreia do Sul luta contra incêndios mais letais da história do país

O diretor do Serviço de Desastres e Segurança, Lee Han-Kyung, destacou que as chamas destruíram mais de 35.000 hectares, superando os quase 24.000 hectares devastados em um incêndio do ano 2000 que era o mais extenso registrado até o momento.

"O incêndio se propaga rapidamente", advertiu Lee. As autoridades admitiram que as mudanças na direção do vento e o tempo seco evidenciam as limitações dos métodos de extinção convencionais.

A maioria das vítimas são residentes da região afetada, principalmente pessoas idosas, em uma brutal demonstração da grave crise demográfica e do esvaziamento das zonas rurais do país. Também morreram três bombeiros e o piloto de um helicóptero que caiu em uma zona montanhosa na quarta-feira.

O fogo ameaça vários locais históricos da região, incluindo uma antiga academia confucionista e um vilarejo de casas tradicionais declarados como patrimônio mundial pela Unesco.

- Calor e seca -

Em 2024, a Coreia do Sul viveu o ano mais quente já registrado, com uma temperatura média de 14,5ºC, dois graus acima da média dos últimos 30 anos.