Djokovic vence Korda, vai às semis de Miami e fica a 2 vitórias do 100º título

O duelo entre Djokovic e Korda, número 25 do ranking ATP, estava marcado para a noite de quarta-feira, mas foi adiado por ultrapassar o horário permitido para o início dos jogos.

O sérvio baseou a vitória sobre o filho do ex-tenista tcheco Petr Korda em um espetacular desempenho no serviço, com o qual conseguiu 12 aces e um impressionante saldo de 83% de eficácia no primeiro saque.

"Me sinto tão bem quanto alguém pode se sentir com seu serviço", reconheceu 'Nole'. "Saquei muito bem durante todo o torneio e hoje precisei disso. Sebastian me fez correr no segundo set sem cometer tantos erros como no primeiro".

O americano, irmão das famosas golfistas Nelly e Jessica Korda, lutava para chegar a sua terceira semifinal de Masters 1000, o que teria igualado o melhor resultado obtido por seu pai em Miami, na edição de 1993.

Korda, que enfrenta problemas no pulso, não teve nenhuma chance de quebra no primeiro set.

No segundo, ele quebrou na primeira vez e abriu 5-2, e depois sacou para tentar vencer o set, mas sua raquete tremeu nos pontos-chave e Djokovic forçou o tiebreak para conquistar o triunfo rapidamente e reencontrar seu amigo Dimitrov.