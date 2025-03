Fontes palestinas confirmam diálogo entre Hamas e mediadores no Catar

Considera-se estabelecer uma trégua durante o Aid al Fitr, a festividade muçulmana que marca o final do Ramadã, que provavelmente começará no domingo, e a Páscoa judaica (de 12 a 19 de abril), disse a fonte.

"Os mediadores mantêm conversas intensas com todas as partes para selar um cessar-fogo e avançar para a segunda fase do acordo", apontou a fonte, enfatizando que o Hamas expressou sua disposição de responder "positivamente" a qualquer proposta que ponha fim aos combates.

- Sem avanços por enquanto -

Outra fonte palestina próxima ao Hamas também confirmou essas negociações e afirmou que, apesar das conversas, até o momento não se havia conseguido "nenhum avanço".

As negociações indiretas entre Hamas e Israel, lideradas por Egito, Catar e Estados Unidos, estão estagnadas desde que a primeira fase da trégua, que entrou em vigor em 19 de janeiro e expirou em 1º de março.

Na quarta-feira, o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, ameaçou tomar novos setores de Gaza se o Hamas não libertasse os últimos reféns que mantinha em seu poder.