França liberta avós de menino que morreu em 2023 em circusntâncias não esclarecidas

Em 13 de março, os investigadores apreenderam um grande vaso de flores colocado na entrada da igreja de Saint-Martin, em Le Haut-Vernet, no qual foram encontrados vestígios de sangue, disse uma fonte próxima ao caso na terça-feira.

O desaparecimento de Émile chocou os franceses, especialmente porque a descoberta do corpo do pequeno Grégory, um menino de quatro anos, no mesmo dia em que ele desapareceu em 1984, continua sendo um marco permanente na memória coletiva do país.

stt-alc-san/tjc/hgs/jc/fp

© Agence France-Presse