Governo dos EUA vai investigar universidades da Califórnia por políticas de diversidade

O governo dos Estados Unidos anunciou nesta quinta-feira que vai investigar as políticas de admissão de algumas das principais universidades do estado da Califórnia, no momento em que o presidente Donald Trump arremete contra as iniciativas de diversidade na educação.

Após assumir o cargo, em janeiro, Trump lançou uma ofensiva contra as políticas de diversidade, igualdade e inclusão (DEI) que sacode os setores público e privado. O governo do republicano também mantém uma disputa com as universidades do país, algumas das quais estão entre as mais renomadas do mundo.

A investigação vai examinar o processo nos campi da Universidade da Califórnia em Berkeley, Irvine e Los Angeles, e na Universidade de Stanford.