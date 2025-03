IA é quase duas vezes mais rápida em detectar anomalias fetais, diz estudo

Os resultados foram publicados no NEJM AI, uma versão do New England Journal of Medicine dedicada à inteligência artificial.

O estudo se concentrou em buscar problemas cardíacos em ultrassons realizados durante a vigésima semana de gravidez, ainda que os pesquisadores tenham dito que a IA poderia encontrar qualquer anomalia fetal.

"Nossa pesquisa mostrou que as anomalias realizadas com IA são precisas, confiáveis e mais eficientes", afirmou o autor principal do estudo, o doutor Thomas Day.

Em sua opinião, a tecnologia elimina a necessidade de pausas que os técnicos de ultrassom precisam para medir e registrar imagens durante seu exame médico.

"Esperamos que o uso da IA com esses ultrassons libere um tempo valioso aos técnicos de ultrassom para que concentrem a sua atenção à paciente, fazendo com que a experiência seja mais cômoda e tranquilizadora", acrescentou.

Ashleigh Louison foi uma das grávidas que participou do estudo.