Juiz dos EUA determina que mensagens sobre falha de segurança em chat sejam preservadas

Um juiz ordenou nesta quinta-feira (27) ao governo de Donald Trump que preserve as mensagens trocadas entre altos funcionários do presidente americano em um chat do aplicativo Signal sobre ataques no Iêmen, ao qual um jornalista foi adicionado por erro.

O caso, que abala Washington desde a segunda-feira, foi revelado pelo redator-chefe da revista The Atlantic, que foi adicionado a um grupo de discussão no aplicativo encriptado em que funcionários de alto escalão falavam de operações contra os rebeldes huthis.

Um grupo de defesa da transparência, American Oversight, apresentou na quarta-feira um processo contra integrantes do chat, entre os quais figuram o chefe do Pentágono Pete Hegseth e o vice-presidente J.D. Vance. A ação os acusa de violar o requisito de arquivar todos os documentos oficiais.