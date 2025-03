Juiz ouve demandas da AP em litígio por acesso à Casa Branca

A AP vem sendo excluída há um mês e meio da cobertura de atos oficiais no Salão Oval e no avião presidencial por se negar a escrever "Golfo da América", o nome com o qual Trump rebatizou por decreto nos Estados Unidos o Golfo do México.

A agência processou três funcionários da Casa Branca pela decisão e invoca a Primeira Emenda constitucional, que garante a liberdade de imprensa e de expressão.

Falando no início da audiência, o advogado da AP, Charles Tobin, classificou a exclusão como uma "represália abjeta" que teve "impacto adverso e um efeito desalentador em toda a indústria do jornalismo".

Nos documentos, a Casa Branca rejeita esse argumento, afirmando que "o presidente tem poder discricionário para decidir quem terá acesso de imprensa especial aos eventos exclusivos".

Evan Vucci, chefe dos fotógrafos da AP na Casa Branca, testemunhou na audiência desta quinta e disse que a proibição está "prejudicando enormemente" o trabalho da agência.

"Estamos basicamente mortos na cobertura de notícias importantes", disse Vucci.