Julgamento de Bolsonaro pode causar um terremoto político no Brasil?

Jair Bolsonaro (PL) vai perder o posto de líder da oposição? A direita vai rachar? Lula sairá fortalecido? O julgamento do ex-presidente por tentativa de golpe de Estado ameaça sacudir a política brasileira a um ano das eleições presidenciais.

A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) aceitou, na quarta-feira (26), a denúncia da Procuradoria Geral da República (PGR), que acusou Bolsonaro, de 70 anos, de supostamente liderar uma organização criminosa que tentou impedir a posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), após as eleições de outubro de 2022.

Se for condenado, o ex-presidente pode pegar até 40 anos de prisão, ao final de um processo previsto para os próximos meses.