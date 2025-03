Líder norte-coreano supervisiona teste de novos 'drones assassinos'

O líder norte-coreano, Kim Jong Un, supervisionou o teste de novos drones suicidas e de reconhecimento que incluem tecnologia de Inteligência Artificial (IA), informou a imprensa estatal nesta quinta-feira.

A Coreia do Norte apresentou em agosto do ano passado seus drones de ataque. Analistas afirmam que o desenvolvimento armamentista pode estar ligado à crescente aliança com a Rússia.

O país asiático hermético ratificou um acordo de defesa com Moscou e foi acusado de enviar milhares de soldados à Rússia para apoiar sua guerra na Ucrânia.