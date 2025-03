Liderado por Ronaldo, grupo para combater racismo no futebol é criado pela Conmebol

"Só com penas esportivas, além de multas financeiras, poderemos tirar os racistas dos estádios", disse Ednaldo, em nota divulgada pela CBF.

As equipes brasileiras têm sofrido repetidos atos de racismo em competições regionais, como quando um torcedor do Cerro Porteño imitou um macaco na direção de vários jogadores do Palmeiras que disputavam uma partida da Libertadores Sub-20 contra o paraguaio Cerro Porteño, em Assunção.

Até o presidente da Conmebol se envolveu em polêmica dias atrás por dizer uma frase considerada racista pelos brasileiros, inclusive pela presidente do Palmeiras, Leila Pereira.

Nesta quinta-feira, Domínguez destacou que a Confederação Sul-Americana de Futebol aplica "as penas mais severas estabelecidas em nível internacional, em alinhamento com a Fifa, a Uefa e as principais ligas do mundo".

A partir de agora, a força-tarefa ficará encarregada de gerir uma lista de pessoas impedidas de entrar nos estádios, que incluirá os envolvidos em atos de racismo.

Da mesma forma, serão implementados novos programas educativos dirigidos a jogadores, árbitros, clubes e torcedores, com o objetivo de promover a sensibilização e prevenção do racismo no futebol.