Maradona 'esteve em agonia' antes de morrer, dizem médicos que fizeram autópsia

Sete profissionais de saúde (médicos, enfermeiros, a psiquiatra e um psicólogo) são acusados de homicídio com dolo eventual, o que implica que tinham consciência de que o seu procedimento poderia ocasionar a morte de Maradona. A oitava acusada, uma enfermeira, será julgada em um processo separado.

O ídolo de Boca Juniors e Napoli faleceu durante uma internação domiciliar enquanto estava sob cuidado dos acusados, após uma neurocirurgia.

Diversas testemunhas, entre elas os policiais que entraram na casa após a morte do ídolo do futebol e os primeiros médicos a chegar, destacaram a ausência de equipamentos médicos no local.

O julgamento, que começou em 11 de março, deve durar pelo menos até julho, e espera-se que dezenas de testemunhas sejam ouvidas. Os acusados alegam inocência e podem ser condenados a entre oito e 25 anos de prisão.

A próxima audiência será na terça-feira e a promotoria ainda não anunciou quais serão as testemunhas.

