México dará 'resposta integral' às tarifas de Trump e pede 'tratamento preferencial' para carros

"Isso não quer dizer que as portas do trabalho com os Estados Unidos se fecham", detalhou.

Sheinbaum disse que no acordo de livre comércio T-MEC com os Estados Unidos e Canadá "não deve haver tarifas", pois essa é "a essência do tratado comercial".

"Ainda há espaços de prática de colaboração, de negociações que estamos tendo", acrescentou.

Em uma videochamada em Washington, o secretário da Economia mexicano, Marcelo Ebrard, disse que nas conversas com funcionários americanos se buscará "um tratamento preferencial" para o México para reduzir o impacto na economia mexicana, fortemente dependente dos EUA.

"Se iremos a um sistema de tarifas tão altos, o que temos que buscar é um tratamento preferencial para o México", afim de "proteger nossos empregos e a atividade econômica do México", disse.

O funcionário detalhou que o México envia quase 3 milhões de carros para os Estados Unidos e fornece 40% das peças automotivas consumidas no país.