'Monstro' embaixo da cama de criança nos EUA era homem de verdade

Uma babá nos Estados Unidos que tentava tranquilizar uma criança dizendo que não havia nenhum monstro debaixo da cama foi surpreendida ao encontrar, de fato, um homem escondido, informou a polícia.

O incidente ocorreu esta semana na cidade de Great Bend, no estado de Kansas. O suspeito é um homem de 27 anos que havia vivido nesse domicílio e tinha uma ordem judicial de não se aproximar do local.

A babá estava colocando as crianças para dormir quando uma delas "reclamou que havia um 'monstro' debaixo da cama", disse na quarta-feira (26) o escritório do xerife do condado de Barton.