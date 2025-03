Naufrágio de submarino turístico deixa seis mortos no Egito

Uma investigação está em curso para determinar as causas do acidente, acrescentou o veículo.

Todos os dias, dezenas de embarcações turísticas partem da costa de Hurghada para atividades de mergulho.

No entanto, o site da Sindbad Submarines, dona do submarino que naufragou, segundo o Akhbar Al-Youm, assegura que eles dispõem do "único submarino recreativo de verdade" na região.

