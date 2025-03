Vice-presidente é preso, Sudão do Sul revoga acordo de paz e fica à beira de conflito

Ao final desse conflito, que deixou 400.000 mortos e quatro milhões de deslocados, os dois lados alcançaram em 2018 um frágil acordo para compartilhar o poder.

"Com a prisão e encarceramento do Dr. Riek Machar Teny, o R-ARCSS 2020 foi revogado", declarou Oyet Nathaniel, vice-presidente do partido de Machar, utilizando o nome técnico do acordo de paz.

A Missão da ONU no Sudão do Sul (UNMISS) alertou que a prisão de Machar deixa o país à beira do precipício.

"Os dirigentes do país estão a ponto de recair em um conflito generalizado", disse o chefe da UNMISS, Nicholas Haysom.

Se o acordo de paz não for respeitado, ocorrerá "um retorno catastrófico" à guerra, acrescentou a comissão da ONU responsável por documentar as violações de direitos humanos no país.

A União Africana também expressou sua "profunda preocupação" com a prisão de Machar e fez um apelo ao "diálogo construtivo".