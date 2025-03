Grupo conhecido por jogar sopa em quadros de Van Gogh anuncia fim de protestos

A organização, contatada pela AFP, confirmou o fim de suas ações impactantes, acrescentando que está trabalhando em um "novo projeto", mas não quis dar detalhes.

Após o anúncio, a organização ambientalista Greenpeace elogiou o trabalho da Just Stop Oil e disse que seus ativistas "pagaram um preço alto".

Além de jogar sopa no quadro 'Os girassóis' de Van Gogh, a Just Stop Oil também causou controvérsias em protestos durante eventos de esportes como o Grande Prêmio de Fórmula 1 do Reino Unido, em Silverstone, ou durante o torneio de tênis de Wimbledon.

"É o fim da sopa nos quadros de Van Gogh, de jogar tinta feita com amido de milho no local pré-histórico de Stonehenge e manifestações nas ruas. Mas esse não é o fim dos julgamentos, multas, liberdade condicional e anos de prisão", escreveu o movimento em sua declaração.

19.jun.2024 - Uma captura de imagem de um vídeo divulgado pelo grupo de campanha climática Just Stop Oil mostra ativistas pulverizando uma substância laranja em Stonehenge, em Wiltshire, sudoeste da Inglaterra Imagem: HANDOUT/AFP

A Just Stop Oil apontou que seguirá "dizendo a verdade nos tribunais, defendendo nossos presos políticos e denunciando as repressivas leis antiprotestos do Reino Unido".