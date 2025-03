Panamá não terá mais bases militares dos EUA, diz presidente Mulino

A tensão entre ambos os países começou em dezembro do ano passado, quando Trump assegurou que "vai recuperar" o canal construído pelos EUA e inaugurado em 1914. Também disse que se for preciso ele usará a força para esse fim, e denunciou uma suposta interferência chinesa na gestão da hidrovia, o que o Panamá nega.

Além disso, há duas semanas, houve rumores de que a Casa Branca havia "ordenado que as Forças Armadas dos EUA elaborassem opções" para esse propósito e, agora, que Washington supostamente enviou uma carta ao Panamá com opções para o gerenciamento conjunto do canal e a instalação de bases.

"Não sei de onde tiram essas coisas. Não há nenhuma carta de qualquer tipo ou petição de qualquer coisa em relação a esse propósito", disse Mulino.

