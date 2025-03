Pescadores enfrentam Marinha durante protestos no Chile

Pescadores artesanais protagonizaram um embate no mar com a Marinha chilena nesta quinta-feira (27), quando tentavam bloquear com seus barcos as operações em três portos, no terceiro dia de protestos para exigir a aprovação de um aumento das cotas de pesca pelo Congresso, segundo autoridades.

As manifestações ? que desde a terça-feira deixam cerca de 20 feridos, a maioria policiais, e um número similar de detidos ? foram registradas no porto de San Antonio, que movimenta a maior carga do país.

Além disso, houve protestos em Valparaíso e Quinteros, todos sobre a costa central chilena, a cerca de 120 km de Santiago, de acordo com a Marinha.