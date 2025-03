Petróleo sobe em meio a incertezas geopolítica e comercial

Os preços do petróleo fecharam em leve alta nesta quinta-feira (27) em meio a incertezas no cenário geopolítico e comercial.

O preço do barril de Brent do Mar do Norte para entrega em maio subiu 0,33%, chegando a 74,03 dólares.

Enquanto isso, o barril de West Texas Intermediate para entrega no mesmo mês aumentou 0,39%, atingindo 69,92 dólares.