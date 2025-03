Procuradores pedem 18 meses de prisão com suspensão da pena para Gérard Depardieu

Os procuradores pediram, nesta quinta-feira (27), 18 meses de prisão com suspensão condicional da pena para o ator francês Gérard Depardieu, julgado por acusações de agressões sexuais durante uma filmagem em 2021.

O procurador principal também pediu uma multa de 20.000 euros (21.500 dólares, 123.000 reais) e uma indenização para as demandantes, duas mulheres que acusam o ator de 76 anos de agressão sexual durante as filmagens de "Les volets verts".

As demandantes - uma cenógrafa de 54 anos, identificada como Amélie, e uma assistente de direção de 34 - acusam Depardieu de agressão e assédio sexual, assim como de ofensas sexistas, durante as filmagens do longa-metragem de Jean Becker.