Sabalenka vence Paolini e avança a sua primeira final em Miami

Primeira italiana nesta fase do torneio de Miami, Paolini teve quatro oportunidades de quebra que Sabalenka neutralizou com dois winners.

"Ela é uma jogadora incrível. Eu sabia que ela teria que trabalhar em cada ponto", disse a vencedora. "Me concentrei no meu saque e em ficar o mais baixo possível porque ela acertava as bolas de maneira muito planas e profundas. Estou muito feliz com meu nível de jogo".

