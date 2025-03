Superfície congelada do Ártico registra recuo inédito este ano

A cobertura de gelo ajuda a refletir os raios solares, e por isso uma redução de sua superfície faz os oceanos absorverem essa energia, esquentando a água e acelerando o ritmo de degelo.

Esta queda no volume de gelo abre as portas para novas rotas marítimas que estão no centro do tabuleiro do interesse geopolítico de nações importantes.

Desde que voltou ao cargo este ano, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, tem reiterado seu interesse em assumir o controle da Groenlândia, um vasto território autônomo dinamarquês, rico em recursos minerais e importante para o controle do tráfego naval no norte do planeta.

O ano passado foi o mais quente que se tem registro. Desde meados de 2023, em apenas um mês, julho de 2024, a temperatura média do planeta foi 1,5º C maior, o limite estabelecido no Acordo de Paris para conter os efeitos mais catastróficos do aquecimento global.

