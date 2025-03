Tarifas alfandegárias dos EUA, uma catástrofe para os fabricantes alemães

Audi e Porsche, marcas de luxo da Volkswagen, fabricam seus modelos fora dos Estados Unidos. O grupo poderia transferir a produção de algumas delas para fábricas de outras marcas, mas isso levará tempo.

A BMW e a Mercedes exportam sedãs da Europa, mas também têm fábricas locais (no Alabama e na Carolina do Sul) onde produzem modelos 4x4, os favoritos dos americanos, como o BMW X5 e o Mercedes GLE.

Isso permitiria que evitassem algumas tarifas sobre suas vendas nos Estados Unidos, mas exportar esses modelos 4x4 para outros países poderia se tornar menos lucrativo se esses países adotarem represálias aumentando suas tarifas.

Para a BMW, um conflito comercial "não seria benéfico", disse a empresa sediada em Munique em um comunicado nesta quinta-feira, pedindo que a Europa e os Estados Unidos evitem "uma espiral de isolamento e barreiras comerciais".

O primeiro-ministro polonês, Donald Tusk, declarou nesta quinta-feira que a Europa agirá "com sensatez, com calma, mas não de joelhos".

- Stellantis, Volvo -

O Stellantis, o quinto maior fabricante do mundo, está localizado entre a Europa e os Estados Unidos: gera a maior parte de suas vendas na Europa, mas a maior parte de seus lucros na América do Norte, com suas marcas Jeep, Dodge e Ram.