Justiça da Turquia ordena libertação de oito jornalistas, incluindo fotógrafo da AFP

A Justiça da Turquia ordenou nesta quinta-feira (27) a libertação de oito jornalistas, incluindo o fotógrafo da AFP Yasin Akgül, que haviam sido acusados de participação nos grandes protestos que abalam o país, informaram seus advogados.

Os jornalistas foram detidos no contexto de uma onda de protestos iniciada com a detenção, em 19 de março, do prefeito de Istambul, Ekrem Imamoglu, o principal rival político do presidente Recep Tayyip Erdogan.

Entre os oito repórteres que serão libertados estão o fotógrafo Bülent Kiliç, ex-funcionário da AFP, e um jornalista de Izmir, terceira maior cidade do país, onde dois jornalistas continuam detidos, segundo a associação turca de defesa dos direitos humanos MLSA.