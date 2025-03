Vítimas denunciam 'apologia do sexismo' durante julgamento contra Depardieu em Paris

"Assistimos à apologia do sexismo", declarou, nesta quinta-feira (27), a advogada de uma das duas denunciantes no julgamento em Paris contra o astro do cinema francês Gérard Depardieu, acusado de agressões sexuais durante uma filmagem em 2021.

"'Puta', 'estúpida', 'pesada', fazer você gozar', 'eu sou um homem de verdade, tenho direito'", citou a advogada Claude Vincent, no início de suas alegações finais diante de uma atônita sala do tribunal correcional de Paris.

"Todas essas palavras (...) Esse é Gérard Depardieu em um conjunto, essa é a atmosfera que impõe", acrescentou a advogada de Sarah (pseudônimo), uma das duas mulheres que o acusam de agressão sexual durante a gravação do filme "Les Volets Verts".