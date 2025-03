Cobertos de sangue, feridos jazem no chão em frente a hospital de Mianmar após forte terremoto

Do lado de fora, um engarrafamento bloqueia a estrada que leva a um dos maiores hospitais de Naypyidaw. Enquanto uma ambulância passa entre os veículos, um socorrista grita, implorando para que lhe deixem passar para chegar ao hospital mais rápido.

A capital de Mianmar está localizada cerca de 250 quilômetros ao sul do epicentro do terremoto pouco profundo e de magnitude 7,7, que ocorreu 16 quilômetros a noroeste da cidade de Sagaing, pouco depois do meio-dia.

Um tremor secundário de magnitude 6,4 ocorreu alguns minutos depois do terremoto, anunciou o Serviço Geológico dos EUA (USGS).

Vários jornalistas da AFP estavam no Museu Nacional em Naypyidaw quando o terremoto ocorreu. Alguns pedaços do telhado caíram e as paredes racharam.

Fortes tremores também foram sentidos na China e na Tailândia, dois países vizinhos de Mianmar.

Na capital tailandesa, Bangcoc, a 1.000 km do epicentro, cenas de pânico eclodiram. Escritórios e empresas foram evacuados e alguns serviços de metrô foram suspensos.