Israel bombardeia Beirute após quatro meses de trégua com Hezbollah

"Decidi levar meus filhos à escola apesar da situação, mas a direção me disse que havia fechado após ameaças israelenses e que eu tinha que levá-los para casa", disse Ali Qasem, pai de quatro filhos.

A agência de notícias NNA relatou bombardeios no sul e uma operação militar perto da fronteira, onde disparos foram ouvidos.

Também reportou bombardeios de artilharia perto de localidades fronteiriças, além de ataques aéreos na região montanhosa de Jezzin, ao norte do rio Litani, para onde acreditava-se que o Hezbollah recuaria.

Após o lançamento de foguetes em 22 de março, o Exército israelense respondeu com bombardeios contra alvos do Hezbollah no sul do Líbano, deixando oito mortos, segundo autoridades libanesas.

As hostilidades no Líbano começaram quando o Hezbollah abriu uma nova frente contra Israel em solidariedade ao Hamas no início da guerra na Faixa de Gaza, que eclodiu após o ataque ao território israelense em 7 de outubro de 2023.

Em setembro de 2024, o conflito se transformou em uma guerra aberta, deixando mais de 4.000 mortos no Líbano e forçou mais de um milhão de pessoas a fugir.