Putin sugere administração de transição na Ucrânia sem Zelensky

O retorno de Donald Trump à Casa Branca e sua aproximação de Moscou provocam o temor da Ucrânia e de seus aliados europeus sobre a possibilidade de uma paz com condições benéficas para a Rússia.

As declarações de Putin durante uma visita a Murmansk, no noroeste do país, aconteceram após uma semana de contatos diplomáticos dos Estados Unidos com delegações dos dois países na Arábia Saudita.

"Poderíamos, claro, discutir com os Estados Unidos, até mesmo com países europeus e, claro, com nossos parceiros e amigos, sob a tutela da ONU, a possibilidade de estabelecer uma administração de transição na Ucrânia", disse Putin.

"Para fazer o quê? Para organizar uma eleição presidencial democrática que resultaria na chegada de um governo com competências e que teria a confiança do povo. Depois, para iniciar com estas autoridades negociações sobre um acordo de paz e assinar documentos legítimos", completou.

O chefe de Estado assegurou que "no âmbito das atividades de manutenção da paz da ONU, já se recorreu diversas vezes a uma administração de transição".

Desde o início da ofensiva russa em fevereiro de 2022, Putin justifica a operação na Ucrânia como uma forma de derrubar um governo que considera estar sob ordens do Ocidente, apesar de Zelensky ter sido eleito presidente em um processo legítimo em 2019.