Terremoto de magnitude 7,7 deixa pelo menos 20 mortos em Mianmar e três na Tailândia

O nível de devastação forçou a junta militar que governa o país a fazer um apelo incomum por ajuda internacional e declarar estado de emergência em seis regiões.

União Europeia, França e Índia já manifestaram disposição de enviar ajuda.

O terremoto, cujo epicentro foi localizado perto da cidade birmanesa de Mandalay, foi seguido por um forte tremor secundário de magnitude 6,4 alguns minutos depois, e os tremores prosseguiam na área.

O hospital geral da capital Naypyidaw, localizado a 250 quilômetros do epicentro, recebeu centenas de vítimas.

Um médico do centro disse à AFP que até agora foram contabilizados 20 mortos e muitos feridos. "Nunca vi nada assim. Estamos tentando administrar a situação", disse um médico.

Devido à saturação do hospital, muitos feridos foram tratados fora do local, no chão ou em macas improvisadas. Algumas vítimas gritavam de dor, outras estavam deitadas no chão, com soro nos braços, enquanto eram confortadas por suas famílias.