Vice-presidente dos EUA visita Groenlândia em meio a ameaças de Trump de anexação

A primeira-ministra dinamarquesa, Mette Frederiksen, criticou a "pressão inaceitável" dos Estados Unidos após o anúncio, no início desta semana, da visita não convidada de uma grande delegação do governo Trump.

A visita acabou limitada a uma viagem de Vance e sua esposa, Usha, acompanhados pelo secretário de Energia, Chris Wright, à base militar americana de Pituffik, na costa noroeste do território. Isso permitirá que o vice-presidente seja "informado sobre questões relacionadas à segurança do Ártico" e se reúna com as tropas, disse seu gabinete.

Vance provocou indignação entre os dinamarqueses no início de fevereiro quando disse que a Dinamarca "não está fazendo seu trabalho (protegendo a Groenlândia) e não está sendo uma boa aliada".

A base de Pituffik é uma parte essencial da infraestrutura de defesa antimísseis de Washington, pois sua localização no Ártico a coloca na rota mais curta para mísseis disparados da Rússia contra os Estados Unidos.

Conhecida como Base Aérea de Thule até 2023, a base serviu como posto de observação para possíveis ataques da União Soviética durante a Guerra Fria.

- Projeto "sério", disse Putin -

O presidente russo Vladimir Putin descreveu a ideia de Trump de controlar a Groenlândia como um projeto "sério" com "raízes históricas de longa data" e expressou preocupação de que o Ártico pudesse se tornar "um trampolim para possíveis conflitos".