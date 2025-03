Aryna Sabalenka conquista seu primeiro título do WTA 1000 de Miami

"Eu realmente gostei de jogar aqui, aproveitei cada minuto. Ganhar este troféu é muito especial para mim", disse Sabalenka na cerimônia de premiação.

Neste sábado, a bielorrussa aproveitou a oportunidade contra a também experiente Pegula, a quem impôs uma terceira derrota jogando nos Estados Unidos.

No final do ano passado, a americana foi derrotada por Sabalenka nas finais do WTA 1000 de Cincinnati e do US Open.

"Três finais... Você é a melhor jogadora do mundo por algum motivo", disse Pegula sobre a número 1 do mundo. "Você continua pressionando todas e nos desafiando a melhorar (...) Parabéns por duas semanas incríveis aqui e um ótimo torneio em Indian Wells. Esse tênis que você está jogando é incrível".

Na final de Miami, Pegula teve várias vantagens parciais, mas como nos confrontos anteriores, não conseguiu vencer um set.

Somadas, as duas jogadoras tiveram 11 oportunidades de quebra de serviço na partida, mas Sabalenka foi mais eficiente no saque (55% dos pontos vencidos com o segundo serviço, contra 24% de Pegula) e sua demolidora direita foi de menos a mais até tomar o controle absoluto da final.