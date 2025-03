Morre Álvaro Mangino, um dos sobreviventes do acidente aéreo nos Andes

O uruguaio Álvaro Mangino, um dos sobreviventes do acidente aéreo de 1972 nos Andes, retratado no filme "A Sociedade da Neve", morreu neste sábado (29) em Montevidéu, aos 71 anos, informou a imprensa local.

Mangino sofria com problemas de saúde depois que de uma pneumonia da qual custou a se recuperar, segundo ele mesmo contou em fevereiro do ano passado, em plena promoção do filme indicado ao Oscar.

Amigo dos integrantes da equipe amadora de rúgbi uruguaia Old Christians Club, voava com eles para uma partida no Chile quando o avião fretado para os transportar caiu nos Andes argentinos em 13 de outubro de 1972.