China, Japão e Coreia do Sul decidem 'acelerar' livre comércio contra tarifas de Trump

Coreia do Sul e Japão são grandes exportadores de veículos. A China foi duramente atingida pelas tarifas de Trump sobre produtos agrícolas, aço e alumínio.

A reunião contou com a presença do ministro da Indústria da Coreia do Sul, Ahn Duk-geun, seu homólogo japonês, Yoji Muto, e do ministro do Comércio da China, Wang Wentao. Os três ministros asiáticos pediram negociações aceleradas para um acordo trilateral abrangente de livre comércio.

O ministro sul-coreano Ahn sustentou que os três países devem responder "em conjunto" aos desafios globais compartilhados.

"O ambiente econômico e comercial está marcado por uma crescente fragmentação da economia global", disse.

Trump anunciou que aplicará tarifas a cada parceiro comercial a partir de 2 de abril para corrigir práticas que ele considera injustas. Mas também disse que haveria "flexibilidade".

Na reunião deste domingo, os ministros de Seul, Pequim e Tóquio também concordaram em "colaborar estreitamente" para pressionar pela reforma da Organização Mundial do Comércio (OMC) e incentivar a adesão de novos membros à ampla Parceria Econômica Regional Abrangente (RCEP), que agrupa a China e 14 países asiáticos, de acordo com o documento conjunto.