Dortmund vence Mainz e mantém esperança por vaga nas copas europeias

Após duas derrotas seguidas em casa, para Augsburg (1 a 0) e RB Leipzig (2 a 0), o Dortmund resolveu a partida na parte final do primeiro tempo contra um Mainz que estava há dois meses invicto na Bundesliga (quatro vitórias e dois empates).

Maximilian Beier, que formou a dupla de ataque do Dortmund com Karim Adeyemi, abriu o placar aos 39 minutos e, depois de duas cobranças de escanteio de Nico Schlotterbeck, Emre Can (42') e Beier (72') marcaram de cabeça. O gol do Mainz saiu dos pés do meia Paul Nebel (76').

No primeiro jogo do dia, o Union Berlin venceu o Freiburg fora de casa por 2 a 1, um resultado que coloca o time na capital na 13ª posição com oito pontos à frente da zona de rebaixamento.

-- Resultados da 27ª rodada do Campeonato Alemão e classificação:

- Sexta-feira: