Indígenas anunciam apoio a Luisa González para 2º turno no Equador

O poderoso movimento indígena do Equador anunciou neste domingo (30), durante evento multitudinário em uma localidade rural, seu apoio à candidata de esquerda à presidência, Luisa González, uma adesão-chave a duas semanas do segundo turno contra o presidente Daniel Noboa.

A eleição entre Noboa e González está marcada para 13 de abril, depois de um primeiro turno disputado em fevereiro, no qual o atual presidente obteve uma vitória apertada, com vantagem de apenas 0,17 pontos porcentuais para sua adversária, o equivalente a 16.746 votos.

Vestida com um poncho vermelho, tradicional dos indígenas do centro andino do país, González firmou um acordo com o partido Pachakutik, braço político da Confederação de Povos Indígenas do Equador (Conaie), no qual se comprometeu a atender uma série de pedidos dos povos originários em caso de vitória.