Lille vence Lens em clássico e se aproxima da zona da Champions

A vitória em um clássico de grande rivalidade regional com o Lens (9º) coloca a equipe na quinta colocação, que dá vaga na Liga Europa, com a mesma pontuação do Nice (4º), último time na zona da Champions.

Nos demais jogos deste domingo, o Brest (8º) se manteve na briga por vaga nas copas europeias ao vencer o Toulouse (11º) por 4 a 2.

Por sua vez, o Rennes se afastou do perigo do rebaixamento ao bater o Angers (14º) por 3 a 0, com dois gols de Arnaud Kalimuendo.

Na parte de baixo da tabela, o lanterna Montpellier está cada vez mais próximo da segunda divisão. Desta vez, perdeu fora de casa para o Auxerre (10º) por 1 a 0, com gol de Florian Ayé.

O Paris Saint-Germain é o líder isolado do Campeonato Francês com 21 pontos de vantagem sobre o Monaco (2º), faltando sete rodadas para o fim, e pode confirmar o título já no próximo fim de semana.

-- Resultados da 27ª rodada do Campeonato Francês e classificação: