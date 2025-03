Manchester City vira sobre Bournemouth e vai à semifinal da Copa da Inglaterra

O Manchester City pode continuar contando com a Copa da Inglaterra para terminar a temporada com um título, após se classificar para a semifinal neste domingo (30), com uma vitória de virada sobre o Bournemouth por 2 a 1.

Com a vitória, o City, vice-campeão do torneio na temporada passada, vai enfrentar por uma vaga na final o Nottingham Forest, que no sábado sobreviveu à disputa de pênaltis contra o Brighton.

A outra semifinal será entre Astonv Villa, que mais cedo bateu o modesto Preston North End (2ª divisão) por 3 a 0, e Crystal Palace, que se garantiu no sábado vencendo o Fulham pelo mesmo placar.