Morre o ator Richard Chamberlain aos 90 anos

Com sua aparência de menino e correto, e a ambição de ser levado a sério, Chamberlain teve uma carreira extraordinária.

Além de seu trabalho em séries de televisão populares, fez musicais em teatros e também papéis clássicos, com destaque para uma interpretação de Hamlet em Birmingham, Inglaterra.

No cinema, encarnou Aramis, de "Os Três Mosqueteiros (1973), e Allan Quatermain em "As Minas do Rei Salomão" (1988). Em 1988, foi o primeiro Jason Bourne da série de TV "A Identidade Bourne".

Ganhador três vezes dos Globos de Ouro por seus papéis em "Pássaros Feridos", "Dr. Kildare" e "Shogun", Chamberlain se estabeleceu no Havaí em 1990.

Em sua biografia em 2003, Chamberlain contou que era homossexual. Seu companheiro de muitos anos foi Martin Rabbett, a quem conheceu durante a filmagem de "Allan Quartermain e a Cidade do Ouro Perdida".

